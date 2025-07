Steeds meer niet-rokers krijgen longkanker? Hoe komt dat? En kun je het overleven?

Als je niet rookte was de kans op longkanker heel klein, was altijd de waarheid. Maar die klopt niet meer. De New York Times schrijft over het ongemak onder kankerexperts in de VS. Maar het speelt ook hier. de stijging van longkanker bij niet-rokers in Nederland is reëel en wordt inmiddels onderkend door oncologen en organisaties zoals Longkanker Nederland. De slachtoffers? Opvallend vaak vrouwen