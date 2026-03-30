Doden bij Israëlische aanvallen Gaza en Westelijke Jordaanoever

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Bij een Israëlische luchtaanval op de Gazastrook zijn zeker drie doden gevallen, meldden de lokale autoriteiten. Ook op de bezette Westelijke Jordaanoever is een persoon gedood door Israëlische militairen.

Volgens de Israëlische krijgsmacht (IDF) zijn leden van Hamas gedood bij een raketaanval op Gaza-Stad. Naast de doden raakten ook twee Palestijnen daarbij gewond.

Op de Westoever werd in de buurt van de stad Hebron een 22-jarige jongen doodgeschoten door Israëlische troepen. De IDF stelde dat hij richting de militairen was gerend met een mes.

Israël en Hamas sloten afgelopen oktober een staakt-het-vuren in de Gazastrook, maar ook daarna heeft Israël nog regelmatig aanvallen uitgevoerd. Daarbij zijn honderden mensen gedood. Op de Westelijke Jordaanoever vinden ook geregeld dodelijke confrontaties plaats tussen Palestijnen en Israëlische troepen.