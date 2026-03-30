ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Doden bij Israëlische aanvallen Gaza en Westelijke Jordaanoever

Samenleving
door anp
maandag, 30 maart 2026 om 14:13
anp300326111 1
GAZA-STAD (ANP/RTR) - Bij een Israëlische luchtaanval op de Gazastrook zijn zeker drie doden gevallen, meldden de lokale autoriteiten. Ook op de bezette Westelijke Jordaanoever is een persoon gedood door Israëlische militairen.
Volgens de Israëlische krijgsmacht (IDF) zijn leden van Hamas gedood bij een raketaanval op Gaza-Stad. Naast de doden raakten ook twee Palestijnen daarbij gewond.
Op de Westoever werd in de buurt van de stad Hebron een 22-jarige jongen doodgeschoten door Israëlische troepen. De IDF stelde dat hij richting de militairen was gerend met een mes.
Israël en Hamas sloten afgelopen oktober een staakt-het-vuren in de Gazastrook, maar ook daarna heeft Israël nog regelmatig aanvallen uitgevoerd. Daarbij zijn honderden mensen gedood. Op de Westelijke Jordaanoever vinden ook geregeld dodelijke confrontaties plaats tussen Palestijnen en Israëlische troepen.
loading

b4bfa66c-89a7-433f-b38c-0257e12bebc5

Ik heb een pensioen van 3500 per maand. In welk prettig Europees land kan ik het beste gaan wonen

poetin moeten nadenken over stoppen tragedie in oekraine1700668369

Coup tegen Poetin? Onvrede groeit

5d8699a13f2f73b9fa0517fee62d3176,15d10b77

De koffers voor de paasvakantie lagen al in de auto. De hond zat te wachten op de achterbank.Toen werd vader boos

ANP-547301081

Het Lidewij‑effect: hoe een warme elitejeugd uitmondde in extreem rechtse opvattingen

shutterstock_2750130021

Wat eenzaamheid in je brein aanricht

169221188_m

Toxicoloog over aangebrand worstje: "Vergelijkbaar met roken van heel pakje sigaretten"

Loading