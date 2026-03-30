Sport intensiever, niet langer: het verkleint de kans op overlijden enorm

door Nina van der Linden
maandag, 30 maart 2026 om 14:16
Een sprintje naar de bus of snel de trap oplopen: het lijken onbeduidende inspanningen, maar ze kunnen een grote impact hebben op onze gezondheid. Nieuw onderzoek laat zien dat slechts enkele minuten intensieve beweging per dag al samenhangt met een aanzienlijk lager risico op hart- en vaatziekten, dementie en artritis.
Voor de studie analyseerden onderzoekers gegevens van ruim 96.000 Britten. De deelnemers droegen een week lang een bewegingssensor om nauwkeurig vast te leggen hoeveel en hoe intens ze bewogen. Vervolgens werd gekeken naar hun gezondheid over een periode van zeven jaar.
De uitkomst is opvallend: mensen die een groter deel van hun dagelijkse beweging op hogere intensiteit uitvoeren, hebben beduidend minder kans op ziekte en sterfte. Zo bleek het risico op dementie tot 63 procent lager, op diabetes tot 60 procent lager en de kans op overlijden 46 procent lager bij degenen die regelmatig intensief bewogen, zelfs als die momenten kort waren.
Volgens hoofdonderzoeker Minxue Shen van de Xiangya School of Public Health benadrukken deze resultaten dat niet alleen de hoeveelheid beweging telt, maar ook de intensiteit. “Zelfs korte, krachtige inspanningen lijken unieke voordelen te bieden die je met matige activiteit niet volledig bereikt”, aldus Shen.

Waarom intensiteit het verschil maakt

Tijdens intensieve inspanning reageert het lichaam anders dan bij lichte beweging. Het hart pompt efficiënter, bloedvaten worden flexibeler en het lichaam gebruikt zuurstof beter. Daarnaast lijkt intensief bewegen ontstekingen te verminderen en processen in de hersenen te stimuleren die zenuwcellen beschermen, een mogelijke verklaring voor het lagere risico op dementie.
Interessant is dat de rol van intensiteit verschilt per ziekte. Bij ontstekingsziekten zoals artritis bleek intensieve beweging doorslaggevend, terwijl bij aandoeningen als diabetes ook de totale hoeveelheid beweging belangrijk blijft.
De boodschap is helder en praktisch: grote gezondheidswinst hoeft niet uit uren in de sportschool te komen. Een paar minuten per dag stevig doorstappen, traplopen of actief spelen kan al verschil maken. Volgens de onderzoekers zijn zelfs 15 tot 20 minuten intensieve beweging per week, verdeeld over korte momenten, al gelinkt aan meetbare voordelen.
Bron: Phys.org

