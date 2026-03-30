Kabinet maakt bezuiniging op UNRWA dit jaar al ongedaan

DEN HAAG (ANP) - Dit jaar kan de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA alweer rekenen op de oorspronkelijke subsidie van 19 miljoen euro, schrijft minister Sjoerd Sjoerdsma (Ontwikkelingssamenwerking, D66) maandag aan de Tweede Kamer. In het coalitieakkoord was al aangekondigd dat de bezuiniging ongedaan zou worden gemaakt.

Het vorige kabinet besloot de subsidie voor UNRWA af te bouwen. Dat gebeurde na een deal met SGP en JA21. Volgens die partijen is de hulporganisatie niet neutraal. Ook wezen ze op Israëlische aantijgingen dat medewerkers van UNRWA waren betrokken bij de aanval van Hamas op Israël in oktober 2023.

Afgelopen december kwamen GroenLinks-PvdA, D66 en Partij voor de Dieren met een voorstel om UNRWA weer de oude subsidie te geven. Dinsdag werd hierover gestemd, maar had D66 zijn handtekening teruggetrokken. Dat was nodig om de begroting van Sjoerdsma door de Tweede Kamer goedgekeurd te krijgen, met steun van SGP en JA21.