ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kabinet maakt bezuiniging op UNRWA dit jaar al ongedaan

door anp
maandag, 30 maart 2026 om 13:27
anp300326106 1
DEN HAAG (ANP) - Dit jaar kan de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA alweer rekenen op de oorspronkelijke subsidie van 19 miljoen euro, schrijft minister Sjoerd Sjoerdsma (Ontwikkelingssamenwerking, D66) maandag aan de Tweede Kamer. In het coalitieakkoord was al aangekondigd dat de bezuiniging ongedaan zou worden gemaakt.
Het vorige kabinet besloot de subsidie voor UNRWA af te bouwen. Dat gebeurde na een deal met SGP en JA21. Volgens die partijen is de hulporganisatie niet neutraal. Ook wezen ze op Israëlische aantijgingen dat medewerkers van UNRWA waren betrokken bij de aanval van Hamas op Israël in oktober 2023.
Afgelopen december kwamen GroenLinks-PvdA, D66 en Partij voor de Dieren met een voorstel om UNRWA weer de oude subsidie te geven. Dinsdag werd hierover gestemd, maar had D66 zijn handtekening teruggetrokken. Dat was nodig om de begroting van Sjoerdsma door de Tweede Kamer goedgekeurd te krijgen, met steun van SGP en JA21.
loading

POPULAIR NIEUWS

b4bfa66c-89a7-433f-b38c-0257e12bebc5

poetin moeten nadenken over stoppen tragedie in oekraine1700668369

3ccaaf5a ac3c 4912 9c81 433a5501609e

5d8699a13f2f73b9fa0517fee62d3176,15d10b77

ANP-547301081

169221188_m

Loading