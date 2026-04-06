ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Doden bij kidnappoging tijdens paasviering in Nigeria

Samenleving
door anp
maandag, 06 april 2026 om 3:26
anp060426004 1
ABUJA (ANP) - Bij twee aanvallen in Nigeria zijn zondag zeker meer dan twintig doden gevallen. Het Nigeriaanse leger zegt dat het een poging tot een massaontvoering verijdeld heeft.
Gewapende mannen drongen in de noordwestelijke staat Kaduna twee kerken binnen, waar op dat moment paasdiensten werden gehouden. Vanwege de paasfestiviteiten waren veiligheidsmaatregelen opgevoerd en kon het leger ingrijpen toen kerkgangers ontvoerd dreigden te worden. Daarbij zijn 31 mensen gered, maar vijf andere bezoekers van de kerken werden gedood tijdens een vuurgevecht dat ontstond. Ook twee andere personen kwamen daarbij om.
Ook in de centraal gelegen Nigeriaanse staat Benue vielen zondag doden bij een aanval. Een gewapende groep mannen viel het dorp Mbalom binnen en schoot volgens ooggetuigen lukraak in het rond, waarbij zeventien doden zouden zijn gevallen. In centraal Nigeria loopt een langslepend, vaak gewelddadige conflict over landgebruik tussen nomadische veehouders en boeren. In april 2025 kwamen 56 mensen om toen dat conflict escaleerde.
loading

POPULAIR NIEUWS

87235519 l normal none

rhs image

181451509_m

102851908 m

113759125

Scherm­afbeelding 2026-04-04 om 09.43.04

Loading