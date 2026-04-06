Doden bij kidnappoging tijdens paasviering in Nigeria

ABUJA (ANP) - Bij twee aanvallen in Nigeria zijn zondag zeker meer dan twintig doden gevallen. Het Nigeriaanse leger zegt dat het een poging tot een massaontvoering verijdeld heeft.

Gewapende mannen drongen in de noordwestelijke staat Kaduna twee kerken binnen, waar op dat moment paasdiensten werden gehouden. Vanwege de paasfestiviteiten waren veiligheidsmaatregelen opgevoerd en kon het leger ingrijpen toen kerkgangers ontvoerd dreigden te worden. Daarbij zijn 31 mensen gered, maar vijf andere bezoekers van de kerken werden gedood tijdens een vuurgevecht dat ontstond. Ook twee andere personen kwamen daarbij om.

Ook in de centraal gelegen Nigeriaanse staat Benue vielen zondag doden bij een aanval. Een gewapende groep mannen viel het dorp Mbalom binnen en schoot volgens ooggetuigen lukraak in het rond, waarbij zeventien doden zouden zijn gevallen. In centraal Nigeria loopt een langslepend, vaak gewelddadige conflict over landgebruik tussen nomadische veehouders en boeren. In april 2025 kwamen 56 mensen om toen dat conflict escaleerde.