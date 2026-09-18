Doden bij schietpartij op Filipijnse middelbare school

BANGA (ANP/AFP/RTR) - Bij een schietpartij op een Filipijnse middelbare school zijn zeker drie doden gevallen, meldt de burgemeester van de stad Banga. Een 16-jarige scholier begon om zich heen te schieten op de school en schoot daarna ook zichzelf dood. Acht jongeren raakten gewond.

Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar. Vier van de gewonden verkeren in kritieke toestand.

Volgens de burgemeester had de schutter zijn vrienden tijdens de pauze gewaarschuwd dat ze naar huis moesten gaan, omdat hij na de lunch zijn "plan zou uitvoeren". Zijn vrienden dachten dat hij een grap maakte.

Schietincidenten op scholen waren lang heel zeldzaam in de Filipijnen, maar dit jaar komen ze vaker voor. Sinds juni is dit al de derde keer.