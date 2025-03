Doden bij tornado's in Arkansas en Missouri

BAKERSFIELD (ANP/AFP) - Hevige stormen met een reeks tornado's hebben in de Amerikaanse staten Arkansas en Missouri veel slachtoffers en schade veroorzaakt. Volgens lokale media zijn er zeker veertien doden en tientallen mensen raakten gewond.

De meeste slachtoffers vielen voor zover bekend in het zuidoosten van Missouri. In Missouri zijn al bijna twintig tornado's gesignaleerd, waaronder een ten westen van Saint Louis, de grootste stad van de staat. In het noorden van Arkansas vielen drie van de doden.