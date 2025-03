Doden bij Israëlische aanval op noorden Gazastrook

BEIT LAHIYA (ANP/RTR) - Bij twee Israëlische luchtaanvallen in het noorden van de Gazastrook zijn volgens gezondheidsautoriteiten zeker negen mensen om het leven gekomen, onder wie twee lokale journalisten en medewerkers van een liefdadigheidsinstelling. Meerdere mensen zijn ernstig gewond geraakt. De aanval was in de plaats Beit Lahiya. Volgens het Israëlische leger zijn onder meer terroristen beschoten die met een drone bezig waren.

Volgens de Palestijnse beweging Hamas zijn er sinds het bestand op 19 januari van kracht werd bij Israëlische aanvallen 150 mensen gedood in de Gazastrook. Veertig van hen kwamen in de afgelopen twee weken om het leven.

Israël voert geregeld luchtaanvallen uit op de Gazastrook en stelt meestal dat die gericht zijn op personen die de bestandsovereenkomsten schenden of dat het terroristen betreft die een bedreiging vormen. Over dat in januari in werking getreden bestand wordt momenteel in Caïro gesproken door afgevaardigden van Hamas en internationale bemiddelaars.

Hamas heeft in het onderhandelingsproces net aangeboden een Israëlisch-Amerikaanse gijzelaar vrij te laten en de lichamen van vier omgekomen gijzelaars over te dragen. Het bestandsakkoord bestaat uit fasen en de tweede fase had begin maart moeten beginnen. Israël en de VS willen dat de eerste fase wordt verlengd. Hamas wil dat de tweede fase ingaat, omdat in die fase onder meer Israël zich zou terugtrekken en een permanent staakt-het-vuren zou aanvaarden.