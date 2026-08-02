Doden bij zelfmoordaanslag tijdens protest in Noord-Pakistan

ISLAMABAD (ANP/AFP) - Een zelfmoordterrorist heeft zondag een aanslag gepleegd nabij een politiebureau tijdens een protest in het Pakistaanse district Swat. Zeven mensen kwamen daarbij om, onder wie vier politieagenten, aldus de politie. Er vielen ook zeker twintig gewonden, onder wie enkele zwaargewonden.

De dader bracht tijdens een "protest van maatschappelijke organisaties" zijn bomvest tot ontploffing op een druk kruispunt. De aanslag is vooralsnog niet opgeëist door een groep of organisatie.

Swat ligt in de noordelijke Pakistaanse grensregio Khyber Pakhtunkhwa, waar de autoriteiten strijden tegen een opstand van de Tehreek-i-Taliban Pakistan.

Eerdere aanslagen

Er zijn dit jaar al 819 mensen omgekomen bij aanslagen als die van zondag, zei een militaire woordvoerder. Pakistan schrijft de aanslagen in grensregio's toe aan vanuit Afghanistan opererende groepen en heeft om die reden zelfs dodelijke luchtaanvallen uitgevoerd op Afghaans grondgebied.

De Taliban-regering in Kabul ontkent elke Afghaanse betrokkenheid.