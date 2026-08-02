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Doden bij helikoptercrash ten westen van Athene

Samenleving
door anp
zondag, 02 augustus 2026 om 18:15
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ATHENE (ANP/RTR) - Bij de botsing tussen twee blushelikopters ten westen van Athene zijn twee inzittenden om het leven gekomen, melden de autoriteiten. Het gaat om de bemanning van een van de twee toestellen. De bemanning van het tweede toestel werd levend aangetroffen.
De twee helikopters kwamen zondagmiddag in botsing tijdens een blusmissie nabij Psatha, waar natuurbranden woeden. Op beelden is te zien hoe één toestel beschadigd raakt door de aanvaring, waarna de helikopter naar de aarde stort.
Onduidelijk is nog hoe het voorval kon gebeuren. De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis schreef eerder nog op Facebook in een update aan zijn landgenoten dat harde wind het vliegen van blustoestellen kon bemoeilijken. Onduidelijk is of dat op het moment van het incident ook het geval was.
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