ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Doden door brand bij kostschool in Kenia

Samenleving
door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 8:44
anp280526083 1
NAIROBI (ANP/RTR/AFP) - Een Keniaanse kostschool is getroffen door een dodelijke brand in een slaapzaal. Er zijn volgens de politie naar schatting vijftien leerlingen om het leven gekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden.
De brand woedde bij de Utumishi Girls' Academy Senior School in Nakuru County, ten noordwesten van de hoofdstad Nairobi. De brand zou rond 01.00 uur 's nachts zijn uitgebroken en werd pas om ongeveer 03.30 uur gemeld, aldus het Keniaanse Rode Kruis.
In het Oost-Afrikaanse land, waar internaten gebruikelijk zijn, komen dit soort dodelijke branden vaker voor. In 2024 stierven 21 jongens toen een slaapzaal van de Hillside Endarasha Academy in Nyeri County in vlammen opging.
loading

POPULAIR NIEUWS

176160886_m

Bloedhete auto? Met deze Japanse truc ben je de hitte binnen één minuut kwijt

252327901_m

1+1 gratis: waarom die aanbiedingen in de supermarkt je juist alleen maar geld kosten

anp 420168170

Ook zo'n last van fruitvliegjes? Zo voorkom je een plaag

ANP-517415257

Verkrachtingen en Epstein-banden: Veel Noren zijn helemaal klaar met het koningshuis

anp 468499438

Deze milieuvriendelijke truc werkt perfect om de gootsteen te ontstoppen

126571054_m

Wat is dat witte laagje op droge worst, toch geen schimmel zeker?

Loading