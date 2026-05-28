ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hamer wil beter toezicht op onderzoek grensoverschrijdend gedrag

Samenleving
door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 8:41
anp280526082 1
DEN HAAG (ANP) - Er moet een nieuwe organisatie komen die toezicht houdt op onderzoeken naar (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Daarvoor pleit Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Nu is het toezicht in handen van de politie en screeningsautoriteit Justis, maar zij hebben niet genoeg capaciteit en expertise, stelt Hamer.
Zij ziet veel misgaan in het onderzoek naar (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Recherchebureaus hebben lang niet altijd de juiste kennis in huis en de wet stelt weinig concrete kwaliteitseisen aan hun onderzoek. Ook is er te weinig toezicht.
Daarom komt Hamer met een lijst van dertig aanbevelingen. Ze wil onder meer dat vergunde bureaus meer specialistische kennis in huis halen over bijvoorbeeld interviewtechnieken en de psychologie rond schaamte. Onderzoekers zouden daar ook examen in moeten afleggen.
loading

POPULAIR NIEUWS

176160886_m

Bloedhete auto? Met deze Japanse truc ben je de hitte binnen één minuut kwijt

252327901_m

1+1 gratis: waarom die aanbiedingen in de supermarkt je juist alleen maar geld kosten

anp 420168170

Ook zo'n last van fruitvliegjes? Zo voorkom je een plaag

ANP-517415257

Verkrachtingen en Epstein-banden: Veel Noren zijn helemaal klaar met het koningshuis

anp 468499438

Deze milieuvriendelijke truc werkt perfect om de gootsteen te ontstoppen

126571054_m

Wat is dat witte laagje op droge worst, toch geen schimmel zeker?

Loading