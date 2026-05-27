Is porno goed voor je?

Porno is overal, en tegelijk praten we er nauwelijks fatsoenlijk over. In het publieke debat botsen meestal twee kampen: zij die roepen dat het een onschuldig tijdverdrijf is, en zij die het zien als een sluipende volksgezondheidscrisis. De wetenschap zit, zoals zo vaak, ergens daartussenin — en juist dat grijze gebied is interessant.

Bijna iedereen kijkt, maar niemand praat erover

Uit de Monitor Seksuele Gezondheid 2023 van Rutgers blijkt dat 74 procent van de Nederlandse mannen in het afgelopen half jaar porno keek. Bij vrouwen is dat 29 procent. Het is daarmee, of we het nu fijn vinden of niet, een doodgewoon onderdeel van het volwassen leven.

Tegelijk laat onderzoek van de KU Leuven zien dat ongeveer één op de tien mannen problematisch pornogebruik vertoont — en drie procent van de vrouwen. Dat is geen verwaarloosbare groep.

Wat doet porno met je hersenen?

De meest geciteerde studie op dit terrein verscheen in JAMA Psychiatry : bij mannen die veel porno keken werd minder grijze stof gevonden in delen van het beloningssysteem die te maken hebben met motivatie en besluitvorming. Ook reageerden hun hersenen minder sterk op seksuele prikkels — een vorm van afstomping.

Een fMRI-studie in Nature / Neuropsychopharmacology liet bovendien zien dat de hersenpatronen bij problematisch pornogebruik lijken op die bij gok- en middelenverslaving. Dat betekent niet dat iedereen die porno kijkt verslaafd raakt, maar wel dat het mechanisme reëel is.

De mogelijke voordelen

Het is te makkelijk om porno af te schilderen als puur kwalijk. Een review aangehaald door Seattle Anxiety Specialists concludeert dat porno op zichzelf niet voldoet aan de criteria voor een volksgezondheidscrisis. In sommige onderzoeken hangt matig gebruik juist samen met meer intimiteit, betere communicatie tussen partners en veiliger seksueel gedrag.

Ook de Vlaamse seksuologische organisatie Sensoa houdt het nuchter: het merendeel van de mensen ondervindt geen of slechts kleine nadelen van pornogebruik. Voor sommigen is het een manier om fantasieën te verkennen, seksuele spanning te ontladen of nieuwsgierigheid te bevredigen.

En de nadelen?

Maar er zit een keerzijde, en die wordt zichtbaar zodra het gebruik intensiever wordt:

Mentale gezondheid. Heavy users rapporteren vaker depressieve klachten, angst en een lagere levenskwaliteit, zo bundelt het eCare Behavioral Institute recent onderzoek.

Seksuele disfunctie. Onderzoekers van de University of Colorado Anschutz wijzen op een verband met erectieproblemen en moeite om met een echte partner een orgasme te bereiken, vooral bij jonge mannen.

Lichaamsbeeld. Een studie van Gewirtz-Meydan & Spivak-Lavi (2023) vond meer lichaamsvergelijking en eetstoornissymptomen bij mannelijke veelkijkers.

Relaties. Een review in PMC laat zien dat intensief pornogebruik samenhangt met lagere relatietevredenheid en minder commitment.

De échte vraag: hoe, niet of

Wie de literatuur op een rij zet, ziet één rode draad: niet zozeer óf je kijkt, maar hóe en hoeveel bepaalt of porno schadelijk is. Recreatief, bewust gebruik door volwassenen is voor de meesten geen probleem. Dagelijks, dwangmatig of als emotionele pleister werkt anders uit.

Interessant in dat licht is onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen : mensen die hun leven als betekenisvol ervaren, blijken minder problematisch pornogebruik te vertonen. Onderzoeker Todorovic legt uit dat porno dan minder belangrijk wordt als bron van kortstondig plezier. Zin in het leven, zo blijkt, is een onverwacht effectief tegengif.

Wanneer wordt het een probleem?

Een paar duidelijke alarmsignalen die in vrijwel alle onderzoeken terugkomen:

Je kijkt dagelijks of meerdere keren per dag.

Je gebruikt porno vooral om stress, verveling of somberheid te dempen.

Je hebt het gevoel de controle erover kwijt te zijn.

Het kost je tijd, geld of relaties.

Je hebt steeds extremere content nodig om hetzelfde effect te krijgen.

Je seksuele functioneren met een echte partner gaat achteruit.

Herken je hier meerdere punten in jezelf, dan is een gesprek met de huisarts of een seksuoloog geen overdreven stap.