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Doden door crash met Indiaas militair transportvliegtuig

Samenleving
door anp
zaterdag, 13 juni 2026 om 11:59
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NEW DELHI (ANP/AFP) - In het noordoosten van India is een militair transportvliegtuig neergestort. De Indiase krijgsmacht meldt dat vijf militairen om het leven zijn gekomen.
Het ongeluk met de Antonov An-32 vond plaats tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorhat. Indiase media hebben beelden gedeeld van zwarte rookpluimen die opstegen en van wrakstukken. De toedracht van het ongeluk is nog niet bekend. Daar wordt volgens de krijgsmacht onderzoek naar gedaan.
In 2019 stortte een vliegtuig van hetzelfde type neer nadat het vanaf de basis in Jorhat was opgestegen. Er vielen toen dertien doden.
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