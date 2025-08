Doden door oplaaiend sektarisch geweld in Syrië

SUWAYDA (ANP/AFP) - Door oplaaiend geweld in de Syrische provincie Suwayda zijn zondag zeker twee doden gevallen, meldt het Syrische Observatorium voor Mensenrechten. Het is het eerste dodelijke incident sinds het staakt-het-vuren van vorige maand.

Het Observatorium zegt dat een lid van de veiligheidsdiensten werd gedood en zeven anderen gewond raakten toen er gevechten uitbraken met lokale facties op het westelijke platteland van Suwayda. Er zou ook een "lokale strijder" zijn omgekomen.

In de provincie bestaat de bevolking voornamelijk uit druzen, een religieuze minderheidsgroep in het Midden-Oosten. In juli kwam het tot een dodelijk conflict tussen druzenstrijders en soennitische bedoeïenen, die werden gesteund door regeringstroepen en strijders van verschillende stammen.

Een staakt-het-vuren maakte een eind aan een week van bloedvergieten, waarin volgens het Observatorium 1400 mensen omkwamen. De situatie bleef gespannen en is nu opnieuw uitgemond in geweld.