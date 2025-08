Estafettezwemmers achtste in WK-finale 4x100 meter wisselslag

SINGAPORE (ANP) - De Nederlandse estafettezwemmers zijn zondag op de slotdag van de WK in Singapore als achtste geëindigd in de finale op de 4x100 meter wisselslag. Kai van Westering, Caspar Corbeau, Nyls Korstanje en Sean Niewold kwamen tot een tijd van 3.32,35 en waren daarmee minder snel dan in de halve finales. Het goud was voor de onder neutrale vlag uitkomende Russische zwemmers in een tijd van 3.26,93.

Frankrijk, met topzwemmer Léon Marchand, pakte het zilver. De zwemmers van de Verenigde Staten eindigden als derde.

Het Nederlandse kwartet had in de ochtend met 3.31,07 een nationaal record gezwommen. Dat stond op naam van Van Westering, Korstanje, Arno Kamminga en Stan Pijnenburg en dateerde van de WK van Doha in februari 2024.