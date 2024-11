BEIROET (ANP/AFP) - Bij een Israëlische luchtaanval op Libanon zijn ten minste vier doden gevallen, meldt de Libanese regering. 23 mensen raakten gewond.

Volgens Libanese media stortte een flatgebouw van acht verdiepingen in. Reddingswerkers zoeken in het puin nog naar overlevenden en slachtoffers. Het Libanese staatspersbureau NNA zegt dat Israël zes raketten heeft afgevuurd op het gebouw in de wijk Basta. Daar zou niet van tevoren een evacuatiebevel zijn geweest.