Ozempic leidt mogelijk tot krimp van de hartspieren

Populaire afslankmiddelen zoals Ozempic en Wegovy zijn op de korte termijn extreem effectief. Menigeen is er inmiddels flink mee afgevallen. Maar langzaam komen er ook nadelen aan het licht.

Recentelijk hebben enkele experts hun zorgen geuit dat nieuwe afslankmiddelen mogelijk tot een aanzienlijk verlies aan spiermassa kunnen leiden. Maar er zijn nog onvoldoende gegevens om dit met zekerheid te kunnen zeggen.

Maar onderzoekers van de Universiteit van Alberta in Canada komen nu met een nieuw onderzoek waaruit blijkt dat mogelijk ook een aantal hartspieren krimpt door de afslankmiddelen.

Hartspieren zorgen ervoor dat ons hart bloed door ons lichaam pompt, maar er is weinig onderzoek gedaan naar hoe deze weefsels reageren op Ozempic of Wegovy.

Minder spieren

Gedurende 21 dagen dienden onderzoekers in Alberta semaglutide – het actieve ingrediënt in Ozempic – toe aan zowel slanke als obese muizen zonder diabetes of hartproblemen.

De obese muizen verloren ongeveer 30 procent van hun lichaamsgewicht en 65 procent van hun vetmassa in vergelijking met onbehandelde muizen. Bij slanke muizen die met semaglutide werden behandeld, noteerden onderzoekers een afname van ongeveer 8 procent in skeletspiermassa in de loop van drie weken.

Hoewel er geen veranderingen werden waargenomen in de hartfunctie of de dikte van de hartwand, vertoonden beide groepen muizen die met semaglutide werden behandeld een afname van de totale hartmassa en de individuele grootte van hun hartspiercellen. "Deze gegevens geven aan dat de vermindering van de hartgrootte die door semaglutide wordt veroorzaakt, onafhankelijk is van gewichtsverlies", stellen de onderzoekers.

Om dit verder te onderzoeken, richtte het team zich op menselijke cellen. In het laboratorium vertoonden menselijke hartspiercellen, behandeld met semaglutide, een aanzienlijke verkleining. Gezien deze resultaten geven de auteurs toe dat het verleidelijk is om te speculeren dat semaglutide verantwoordelijk is voor hartkrimp en atrofie. "We zien echter geen veranderingen in erkende markers van atrofie."

Niet per se slecht

Dit betekent dat ze niet met zekerheid kunnen zeggen dat semaglutide de atrofie van hartspieren veroorzaakt, of dat dit verlies van spiermassa per se slecht is. In sommige gevallen zou het mogelijk zelfs voordelen kunnen opleveren.

Desalniettemin suggereren de bevindingen bij muizen en menselijke cellen dat semaglutide "op de lange termijn schadelijk kan zijn" voor de hartspieren.

Als deze bevindingen ook op mensen van toepassing zijn, betekent dit dat mensen met bestaande hart- en vaatziekten of spieratrofie een verhoogd risico kunnen lopen op hartproblemen als ze semaglutide of soortgelijke medicijnen krijgen voorgeschreven.

Het is onbekend of dieet of lichaamsbeweging deze mogelijke verliezen in hartspiermassa kunnen compenseren, maar dat is iets wat toekomstig onderzoek moet uitwijzen.