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Venezolaanse oppositieleider ziet af van gesprek met regering

Samenleving
door anp
maandag, 27 juli 2026 om 5:25
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CARACAS (ANP) - De Venezolaanse oppositieleider María Corina Machado zal niet deelnemen aan gesprekken met de regering van president Delcy Rodríguez. Dat maakte de Nobelprijswinnares voor de Vrede zondag bekend. De gesprekken, die gesteund worden door de VS, staan voor augustus gepland.
Het doel van de gesprekken tussen de overheid en de oppositie is het versterken van de democratie in Venezuela. De oppositie zal vertegenwoordigd worden door Dinorah Figuera, die sinds 2018 in ballingschap leefde net als Machado. Recentelijk keerde ze terug naar Venezuela voor een bezoek.
In een verklaring schrijft Machado dat de oppositie "niet zal deelnemen" aan de "opzet, ontwikkeling en uitvoering" van de gesprekken.
Washington nam oud-president Nicolás Maduro in januari gevangen tijdens een nachtelijke operatie van het Amerikaanse leger en verwelkomt de gesprekken nu als stap richting politieke verzoening in Venezuela.
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