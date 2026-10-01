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Doden en gewonden door Pakistaanse aanvallen op Afghanistan

Samenleving
door anp
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ISLAMABAD (ANP/RTR) - Bij Pakistaanse aanvallen op het buurland Afghanistan zijn zeker 22 "terroristen" gedood. Dat meldt het Pakistaanse ministerie van Informatie op X.
"Er zijn goed geplande en nauwkeurig afgestemde luchtaanvallen uitgevoerd op schuilplaatsen en toevluchtsoorden van de terroristische organisaties Fitna al Khwarij en Fitna-al-Hindustan, waarbij meerdere terroristen zijn gedood." Ook zouden wapens en munitie vernietigd zijn.
"Pakistan heeft zich altijd ingezet voor het behoud van vrede en stabiliteit in de regio. Het is een punt van grote zorg dat Afghanistan een broeinest van terrorisme blijft", schrijft het ministerie.
Volgens een woordvoerder van de Taliban op X zijn er burgerwoningen gebombardeerd waarbij "negen Afghaanse burgers, waaronder vrouwen en kinderen, zijn omgekomen, en elf gewond raakten". Drie huizen zouden volgens hem zijn verwoest. "Wij veroordelen deze daad als een daad van agressie en een misdaad die in strijd is met alle algemeen aanvaarde beginselen."
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