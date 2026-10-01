Benzine-leaseauto in 2027? Reken erop dat je baas nee zegt

Droom je nog van een nieuwe benzine -leaseauto? Dan heb je nog precies drie maanden. Vanaf 1 januari 2027 kost zo'n auto je werkgever elk jaar 12 procent van de cataloguswaarde extra. Bij een auto van €40.000 is dat €4.800 per jaar, oftewel €400 per maand. Voor een auto die jij gewoon mag blijven rijden.

Een boete met een nette naam

De heffing heet officieel de pseudo-eindheffing. In de praktijk is het een strafbelasting op fossiel rijden. Hij geldt voor benzine-, diesel-, lpg- en hybride personenauto's die een werkgever vanaf 2027 voor het eerst aan een werknemer beschikbaar stelt en die ook privé mogen worden gebruikt. Let op: woon-werkverkeer telt hier gewoon als privégebruik.

Ook een gebruikte auto kan eronder vallen. Alleen volledig elektrische auto's en waterstofauto's blijven buiten schot, net als bestelauto's.

€400 per maand extra, voor een auto die jij gewoon mag blijven rijden

Jij betaalt niets. Officieel.

Je werkgever mag de heffing niet op jou verhalen. Klinkt geruststellend, maar reken je niet rijk. Een werkgever die per benzineauto €4.800 per jaar extra kwijt is, haalt die auto het liefst gewoon van de keuzelijst. Daar rekent het kabinet ook op: het aandeel elektrische auto's in de zakelijke nieuwverkoop moet door de heffing stijgen van 83 naar circa 95 procent in 2030.

En je eigen bijtelling? Die blijft gewoon bestaan, naast de nieuwe heffing. Voor een benzine-, diesel- of hybrideauto is dat 22 procent van de cataloguswaarde.

Elektrisch is ook geen cadeautje

Voor een elektrische auto die in 2027 voor het eerst op kenteken komt, stijgt de bijtelling van 18 naar 20 procent over de eerste €30.000 van de cataloguswaarde. Over het deel daarboven betaal je 22 procent.

Bij een elektrische auto van €40.000 kom je zo op €8.200 bijtelling per jaar, tegen €8.800 voor een benzineauto van dezelfde prijs. Voor jou scheelt elektrisch rijden dus €600 aan bijtelling. Voor je baas €4.800.

Voor jou scheelt elektrisch €600 aan bijtelling. Voor je baas €4.800.

Ook de wegenbelasting kruipt omhoog. Volledig elektrische auto's houden in 2027 en 2028 nog 30 procent korting op de motorrijtuigenbelasting. In 2029 wordt dat 25 procent en vanaf 2030 vervalt de korting.

Rijd je al fossiel van de zaak?

Dan mag je voorlopig blijven zitten. Voor auto's die vóór 1 januari 2027 al beschikbaar zijn gesteld, geldt een overgangsregeling tot 17 september 2030. Het kabinet wil die termijn verlengen tot en met 31 december 2030. De regeling hangt aan de auto, niet aan jou: neem je je leaseauto mee naar een nieuwe werkgever, dan gaat het overgangsrecht niet automatisch mee.

In het kort

Werkgever betaalt 12 procent van de cataloguswaarde per jaar, bovenop je bijtelling.

Geldt voor benzine, diesel, lpg en hybride; niet voor volledig elektrisch en bestelauto's

Auto vóór 2027 al in gebruik? Overgangsregeling tot 17 september 2030, verlenging voorgesteld tot en met 31 december 2030

De boodschap uit Den Haag is niet subtiel. Wil je in 2027 nog per se een nieuwe benzineauto van de zaak? Zoek dan een werkgever die €400 per maand over heeft voor jouw liefde voor de verbrandingsmotor. Succes.

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