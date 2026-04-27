Doden en tientallen gewonden bij Israëlische aanvallen op Libanon

BEIROET (ANP) - In het zuiden van Libanon zijn maandag vier mensen gedood bij Israëlische luchtaanvallen. Onder de dodelijke slachtoffers was een vrouw. 51 anderen raakten gewond, onder wie drie kinderen.

Sinds het staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon op 17 april inging, zijn er minstens veertig mensen gedood door Israëlische luchtaanvallen in Libanon. Dat blijkt uit een telling door persbureau AFP op basis van cijfers van het Libanese ministerie van Gezondheid.

Volgens een woordvoerder van het Israëlische leger waren de luchtaanvallen maandag gericht op infrastructuur van Hezbollah in de Bekaa-vallei en het zuiden van Libanon.