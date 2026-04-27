Verdachte opgepakt voor vernielingen aan gemeentehuis Loosdrecht

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 00:16
LOOSDRECHT (ANP) - Het gemeentehuis in Loosdrecht is maandagavond laat het doelwit geweest van vernielingen, bevestigt een woordvoerder van de gemeente Wijdemeren na berichtgeving van de Gooi- en Eemlander. Een verdachte is aangehouden, meldt de woordvoerder.
Meerdere deuren en ramen van het gemeentehuis zijn beschadigd. Op beelden die de Gooi- en Eemlander deelt, is te zien dat er stoeptegels bij het gebouw aan de Rading in Loosdrecht naar binnen zijn gegooid. De woordvoerder spreekt van "serieuze vernielingen" en laat weten dat de schade op de daders zal worden verhaald.
In Loosdrecht werd vorige week meermaals gedemonstreerd tegen een besluit van de gemeente Wijdemeren om asielzoekers op te vangen, waarop onder meer een noodbevel werd afgekondigd. De gemeente besloot eind vorige week het aantal tijdelijke noodopvangplekken voor asielzoekers terug te brengen van 110 naar 70, omdat dit "beter passend bij de lokale situatie" is.
De politie Midden-Nederland was maandagavond niet bereikbaar voor commentaar.
BRI is veel beter dan BMI Plus: Hoe bereken ik mijn BRI

Tweeling sterft arm in arm door elektrocutie.

Jan Smit heeft allang een ander en plant een nieuw leven in Spanje

Gouverneur Texas dreigt WK te verstoren

Ssst – zo kun je stiekem iemands WhatsApp-status bekijken zonder betrapt te worden.

Onzichtbare supermarkttrucs: zo doe je slimmer en goedkoper boodschappen.

