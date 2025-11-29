ECONOMIE
Doden en veel gewonden door Russische aanvallen op Oekraïne

Samenleving
door anp
zaterdag, 29 november 2025 om 9:02
anp291125056 1
KYIV (ANP) - Een grootschalige Russische aanval op Oekraïne heeft daar aan zeker twee mensen het leven gekost. Ook raakte een twintigtal personen gewond, meldt minister van Buitenlandse Zaken Andri Sybiha.
De minister spreekt over een zware nacht voor zijn land. "Rusland heeft tientallen kruis- en ballistische raketten en meer dan 500 drones afgevuurd op gewone huizen, het energienetwerk en vitale infrastructuur", schrijft hij op X.
Oekraïense media berichten dat onder meer hoofdstad Kyiv is getroffen. Daar klonken 's nachts explosies en zouden woongebouwen schade hebben opgelopen.
Oorlogsplan
Sybiha merkte op dat de aanval volgt op een bezoek van de Hongaarse premier Viktor Orbán aan de Russische president Vladimir Poetin. De leiders spraken onder meer over het vredesproces.
"Terwijl iedereen praat over vredesplannen, blijft Rusland zijn 'oorlogsplan' van twee punten nastreven: doden en vernietigen", concludeerde de Oekraïense buitenlandminister.
