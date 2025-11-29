ECONOMIE
Demonstranten naar Duitse universiteitsstad om AfD-bijeenkomst

Samenleving
door anp
zaterdag, 29 november 2025 om 8:01
GIESSEN (ANP/DPA) - In het Duitse Gießen worden tienduizenden betogers verwacht tegen de oprichting van een nieuwe jongerenorganisatie door de rechts-radicale politieke partij AfD. De politie meldde zaterdagochtend dat er al deelnemers door de stad trekken.
De autoriteiten verwachten dat mogelijk 50.000 mensen deelnemen aan de tientallen protestacties die gepland staan in de universiteitsstad, die ongeveer 90.000 inwoners telt. Een protestbeweging heeft aangekondigd toegangsroutes tot het AfD-congres te willen blokkeren.
Er wordt rekening gehouden met een onrustig verloop van het congres, omdat er al oproepen tot geweld zouden circuleren uit linkse hoek. De politie is naar verwachting massaal aanwezig en zet ook helikopters, drones en waterkanonnen in.
De AfD, Alternative für Deutschland, komt met een opvolger van de oude jongerenorganisatie. Die gaat Generation Deutschland heten. De oude groep Junge Alternative was als extremistisch aangemerkt door de overheid en daarna opgeheven.
