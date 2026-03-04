ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Doden geborgen na zinken Iraans marineschip bij Sri Lanka

Samenleving
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 13:05
anp040326116 1
COLOMBO (ANP/AFP/RTR) - Na het zinken van een Iraans marineschip voor de Sri Lankaanse kust zijn meerdere doden geborgen. Het reddingswerk gaat door, zegt de Sri Lankaanse marine. Hoeveel opvarenden zijn omgekomen, zijn gered en nog worden vermist is onduidelijk.
De Iraanse korvet IRIS Dena raakte woensdagochtend vroeg net buiten de territoriale wateren van het Aziatische eiland in de problemen en sloeg alarm, waarna Sri Lanka te hulp schoot. Waarom het oorlogsschip water begon te maken, laat de Sri Lankaanse marine in het midden. Meerdere media meldden dat het zou zijn aangevallen door een onderzeeboot, mogelijk een Amerikaanse. Maar dat is niet bevestigd.
De Sri Lankaanse buitenlandminister sprak eerder van een dertigtal geredde opvarenden. Bronnen noemen tegen onder meer persbureau Reuters een getal van 79. Schattingen van het aantal vermisten lopen uiteen van minstens honderd tot bijna 150.
loading

POPULAIR NIEUWS

ce812b8be748f408e4e9e667aad9d53e,cad22df5

Mojtaba Khamenei, de zoon van de gedode leider Ali Khamenei, benoemd tot nieuwe ayatollah

anp030326186 1

Trump dreigt alle handel met Spanje te stoppen

174459286_m

6 tekenen dat je cortisol te hoog is

generated-image (5)

Komt er eindelijk een beurscrash? Wat spaarders en beleggers moeten weten

generated-image

De winnaars van de smartphone‑revolutie denken hun nieuwe goudmijn te hebben gevonden: di gaan ze maken

shutterstock_2063113412

Amsterdam: 70 euro voor een broodje vlees

Loading