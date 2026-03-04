Doden geborgen na zinken Iraans marineschip bij Sri Lanka

COLOMBO (ANP/AFP/RTR) - Na het zinken van een Iraans marineschip voor de Sri Lankaanse kust zijn meerdere doden geborgen. Het reddingswerk gaat door, zegt de Sri Lankaanse marine. Hoeveel opvarenden zijn omgekomen, zijn gered en nog worden vermist is onduidelijk.

De Iraanse korvet IRIS Dena raakte woensdagochtend vroeg net buiten de territoriale wateren van het Aziatische eiland in de problemen en sloeg alarm, waarna Sri Lanka te hulp schoot. Waarom het oorlogsschip water begon te maken, laat de Sri Lankaanse marine in het midden. Meerdere media meldden dat het zou zijn aangevallen door een onderzeeboot, mogelijk een Amerikaanse. Maar dat is niet bevestigd.

De Sri Lankaanse buitenlandminister sprak eerder van een dertigtal geredde opvarenden. Bronnen noemen tegen onder meer persbureau Reuters een getal van 79. Schattingen van het aantal vermisten lopen uiteen van minstens honderd tot bijna 150.