Amsterdam wil bezoekers naar musea lokken

AMSTERDAM (ANP) - Een speciale campagne moet toeristen in Amsterdam verleiden een museum te bezoeken. De hele maand maart zijn er posters en banners op sociale media te zien van kunstwerken uit tien musea in de hoofdstad, met de tekst 'Catch me at the museum'.

De bedoeling van de campagne is niet om meer toeristen te trekken, maar om hun aandacht te vestigen op het aanbod aan cultuur in de stad, zegt de stichting amsterdam&partners, die zich inzet voor het imago van de hoofdstad. Bezoekers blijken vaker dan vroeger te wandelen en te fietsen in Amsterdam en minder cultuur op te snuiven. Dat zorgt voor meer drukte op straat en "zet het culturele aanbod onder druk", aldus directeur Monique Wilson van amsterdam&partners.

Cultuurwethouder Touria Meliani noemt de campagne "een nieuwe en aansprekende manier" om cultuurbezoek te promoten.

In maart ligt de focus op musea, waaronder het Joods Museum, het Rijksmuseum en Eye Filmmuseum. Later wordt de campagne mogelijk breder getrokken naar 'podia' (theater en muziek).