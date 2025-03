Doden gemeld na nieuwe nachtelijke aanvallen op Gazastrook

GAZA-STAD (ANP/AFP) - De autoriteiten in de Gazastrook hebben woensdag dertien doden gemeld door nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Ook raakten volgens de Civiele Bescherming tientallen mensen gewond, onder wie vrouwen en kinderen.

Israël voerde eerder deze week de zwaarste bombardementen uit sinds in januari een bestand met Hamas was ingegaan. De autoriteiten in de door Hamas bestuurde Gazastrook maakten na die aanvallen melding van meer dan vierhonderd doden.

Premier Benjamin Netanyahu waarschuwde dinsdagavond dat die aanvallen "pas het begin" zijn. "Vanaf nu zullen onderhandelingen alleen nog onder vuur plaatsvinden."

Netanyahu zei dat militaire druk essentieel is om meer gijzelaars vrij te krijgen. Palestijnse groepen houden voor zover bekend nog 24 levende gijzelaars vast. Ook zijn nog niet alle lichamen overgedragen.