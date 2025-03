Autoshow Vancouver verwijdert Tesla om zorgen veiligheid

VANCOUVER (ANP/BLOOMBERG) - Tesla is verwijderd als deelnemer aan de autoshow in het Canadese Vancouver, mede door zorgen over de veiligheid, na een reeks incidenten met vandalisme tegen auto's van het merk. Die incidenten waren het gevolg van protest tegen de enorme bezuinigingen die Tesla-topman Elon Musk doorvoert bij de Amerikaanse federale overheid voor president Donald Trump. Ook is er woede in Canada over dat Trump het land wil annexeren als nieuwe Amerikaanse staat en over de importheffingen die hij heeft opgelegd aan het buurland.

Volgens de Vancouver International Auto Show die woensdag begint, werd het besluit genomen nadat Tesla "meerdere mogelijkheden had gekregen om zich vrijwillig terug te trekken" van de tentoonstelling. De organisatoren zeggen dat de veiligheid van deelnemers, bezoekers en personeel van de autoshow de hoogste prioriteit heeft.

Bij protesten tegen Musk is schade aangericht aan Tesla-auto's en showrooms van het merk. Zo zijn Cybertrucks in brand gestoken en zijn hakenkruisen op Tesla's geverfd. De Amerikaanse federale opsporingsdienst FBI zegt incidenten van vermoedelijke brandstichting van Tesla-auto's in Las Vegas en Kansas City te onderzoeken. Trump heeft dat geweld al bestempeld als "binnenlands terrorisme".