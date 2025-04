Dodenherdenking op de Dam dit jaar weer vrij toegankelijk

AMSTERDAM (ANP) - De Nationale Herdenking op de Dam is dit jaar weer vrij toegankelijk. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema meldt in een brief aan de gemeenteraad dat er op basis van de informatie van politie en het dreigingsbeeld van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) geen aanleiding is om "de openbaarheid en toegankelijkheid van de herdenking te begrenzen".

Wel worden er zoals gebruikelijk forse veiligheidsmaatregelen getroffen "om de nationale herdenking zo veilig en waardig als mogelijk te laten verlopen". Dit jaar is er extra politietoezicht bij alle toegangswegen naar de Dam. Ook kunnen mensen op en rondom het plein gefouilleerd worden "indien daartoe aanleiding bestaat". Het Nationaal Comité zet daarnaast extra personeel in om contact te maken met het publiek. Verder is het verboden om drones mee te nemen.

Hoorbare demonstraties of protestacties zijn tijdens de herdenking niet toegestaan bij of in de directe nabijheid van de Dam om "het verstorende karakter". "Daarbij staat een stil protest in beginsel niet gelijk aan een verstoring", aldus Halsema. Mensen die op 4 mei willen demonstreren, krijgen een andere locatie aangewezen.

Ramen gesloten

Zoals elk jaar moeten alle ramen aan het plein gesloten blijven en mogen mensen niet op balkons staan. Politie is bij en in het publiek aanwezig, opvallend en onopvallend. Het luchtruim boven Amsterdam wordt tijdens de herdenking gesloten.

Vorig jaar waren er op 4 mei maximaal 10.000 mensen welkom op de Dam om de kans op spontane protestacties of verstoringen. Geïnteresseerden moesten van tevoren een plek reserveren. Normaal gesproken komen er ongeveer 20.000 mensen op de openbare herdenking af.

Maatregelen

"Wij hechten zeer aan de traditie om in volle openbaarheid onze nationale doden te herdenken", aldus Halsema. "Maatregelen zoals die vorig jaar zijn getroffen doen afbreuk aan deze traditie en dienen daarom uitzondering te zijn."

Toch is dit jaar de actiebereidheid nog groot en spontane protestacties of verstoringen kunnen nooit worden uitgesloten, zegt de burgemeester. Daarom zou het kunnen dat er meer beperkingen nodig zijn. Dat hangt af "van de maatschappelijke omstandigheden en signalen die wij de komende weken ontvangen", schrijft Halsema in de brief namens de zogeheten vierhoek van gemeente, politie, justitie en NCTV.