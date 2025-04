Pogacar wint voor tweede keer Waalse Pijl

HOEI (ANP) - Tadej Pogacar heeft voor de tweede keer de Waalse Pijl gewonnen, de Ardenner wielerkoers die eindigt op de Muur van Hoei. De Sloveen van UAE Team Emirates versnelde op de slotklim en geen van zijn concurrenten kon volgen.

De Fransman Kévin Vauquelin eindigde als tweede, de Brit Tom Pidcock werd derde.

Pogacar, die de koers eerder won in 2023, is de opvolger van de Brit Stephen Williams, die vorig jaar onder erbarmelijke omstandigheden zegevierde. De 26-jarige Sloveen won dit jaar al onder meer de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen.

89e editie

Het was de 89e editie van de Waalse Pijl.

Een kopgroep van acht met onder anderen de Noor Tobias Foss en de Australiër Robert Stannard kreeg nooit meer dan drie minuten voorsprong. De controle in het peloton werd verzorgd door de mannen van UAE Team Emirates en Soudal Quick-Step, de ploeg van de Belg Remco Evenepoel.

Op 40 kilometer voor de streep, kort voor de tweede doorkomst op de Muur, ging Mattias Skjelmose onderuit. De winnaar van de Amstel Gold Race nam een aantal renners mee in een gladde bocht. Zonder de Deen van Lidl-Trek kreeg het peloton de drie overgebleven koplopers snel in het zicht.

Drietal

Het drietal - naast Foss diens landgenoten Fredrik Dversnes en Andreas Leknessund - begon met 20 seconden voorsprong aan de beklimming van de Côte d'Ereffe. Het peloton, waarin Pogacar en Evenepoel zich continu voorin ophielden, liet ze nog even begaan.

Op de Côte de Cherave, de voorlaatste klim, werd de kopgroep ingelopen. Twee ploeggenoten van Pogacar hielden het tempo hoog en met een groep van een man of dertig werd begonnen aan de laatste beklimming van de Muur. Daar versnelde Pogacar nadat eerder de Ier Ben Healy een korte poging had gedaan. Evenepoel, die andere favoriet, had geen antwoord. De tweevoudig olympisch kampioen kwam als negende boven.