Vermeer schilderde huis in Het Straatje eerst met dichte deur

AMSTERDAM (ANP) - Een groot onderzoek naar het werk van Johannes Vermeer heeft een aantal nieuwe inzichten opgeleverd. Zo blijkt dat de oude meester het huis op zijn beroemde schilderij Het Straatje (ca. 1658-1659) in eerste instantie met de deur dicht heeft geschilderd. De vrouw die nu in de deuropening zit, blijkt een gespiegelde kopie van de figuur die hij aanvankelijk in de opening van het steegje links van het huis plaatste.

Er zijn ook nieuwe details ontdekt aan Diana en haar nimfen (Mauritshuis, Den Haag) en De soldaat en het lachende meisje (The Frick Collection, New York). De onderzoekers vonden ook nieuwe documenten over zijn leven.

De ontdekkingen staan in het boek Closer to Vermeer: New Research on the Painter and His Art. Het onderzoek werd gedaan rond de grote Vermeertentoonstelling in het Rijksmuseum in Amsterdam. Er deden natuurwetenschappers, restauratoren en conservatoren aan mee van onder meer het Rijks, het Mauritshuis, The Metropolitan Museum in New York en de National Gallery in Londen.