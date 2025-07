Dodental bij aanval ADF-rebellen op kerk in Congo loopt op

KOMANDA (ANP/AFP/DPA) - Na maanden van rust zijn zaterdagavond bij een aanval van ADF-rebellen op een katholieke kerk in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo minstens 43 mensen gedood. Dat melden lokale functionarissen. Eerder was sprake van 31 doden.

De aanval vond plaats in Komanda, in de provincie Ituri, bij de grens met Oeganda. Volgens lokale functionarissen zat de ADF (Allied Democratic Forces), een gewapende groep die oorspronkelijk werd gevormd door Oegandese rebellen en die banden heeft met de Islamitische Staat, achter de aanval. Ook luitenant Jules Ngongo, legerwoordvoerder in Ituri, verklaarde dat de ADF achter de aanval zat.

De rebellen staken twintig kerkgangers dood tijdens een gebedsbijeenkomst in de kerk, aldus politieagent Alfonse Leku. De rebellen staken vervolgens naburige huizen en winkels in brand. Minstens 23 andere mensen werden daarbij gedood.

De laatste grote aanval door de ADF vond plaats in februari, toen 23 doden vielen in Mambasa, eveneens in Ituri.