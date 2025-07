Hoe veel bij B&B Vol liefde in scène is gezet: Joop moest koffiezetapparaat meenemen naar Anja

Het was vorig seizoen een van de meest spraakmakende scènes uit B&B Vol liefde: Joop nam zijn eigen koffiezetapparaat mee naar Anja in Frankrijk. Maar was dat wel zijn eigen idee? Op AD.nl vertelt hij nu hoe het echt zit.

Voorafgaand aan de opnames had hij gesprekken met de productie. Toen vertelde hij dat hij altijd een koffiezetapparaat meenam naar Spanje, waar hij soms langere tijd verbleef. "Toen zei ik: als ik die niet had gehad, dan had ik het geen tweeënhalve maand volgehouden.”

Daar sprong de redactie gretig op in: hoe leuk zou het zijn als hij dat apparaat ook mee naar de B&B van Anja zou nemen? Toen hij hem bij aankomst niet direct uit de auto haalde, kreeg hij nog een zetje. "De crew zei: je hebt toch een koffiezetapparaat bij je? Is het dan nu niet leuk om dat apparaat uit de auto te halen?” En dat deed hij.

Spijt heeft hij er niet van. "Nee. Ik ben ook dankbaar dat Anja zo gereageerd had, want anders was iedereen het alweer lang vergeten.” Het leverde hem zelfs zijn eigen koffielabel op. "Ook in mijn persoonlijke ontwikkeling heeft het me onvoorstelbaar veel gebracht. Ik ben me heel erg bewust geworden van mijn eigen ik.”