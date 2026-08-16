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Dodental door kapseizen veerboot in Zimbabwe loopt verder op

Samenleving
door anp
zondag, 16 augustus 2026 om 21:58
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KARIBA (ANP/AFP) - Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Karibameer in Zimbabwe is verder opgelopen naar 84, meldt de politie. Eerder werden al 68 doden gemeld bij het ongeval met de veerboot, die 90 mensen mocht vervoeren, maar minstens 114 mensen aan boord zou hebben gehad.
De slachtoffers zouden vooral bewoners van de dorpen rond het meer op de grens van Zambia en Zimbabwe en lokale vishandelaren zijn. Zondag waren nog altijd niet alle slachtoffers geïdentificeerd. Er zouden ook nog mensen worden vermist.
De boot was volgens getuigen overbeladen met zowel passagiers als bagage. Ook de weersomstandigheden zouden hebben bijgedragen aan het kapseizen van de boot.
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