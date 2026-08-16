Vele blessures baren atletiekcoach Meuwly zorgen

BIRMINGHAM (ANP) - Hoofdcoach Laurent Meuwly van de Atletiekunie maakt zich zorgen over het relatief grote aantal atleten dat door blessures niet kon meedoen aan de EK atletiek in Birmingham. Topatleten als Niels Laros (middenafstand), Sven Roosen (tienkamp), Nsikak Ekpo (sprint) en Minke Bisschops (sprint) haakten kort voor het toernooi af. "Het is iets wat we grondig moeten analyseren, kijken of er een patroon is te zien. Zeker met het oog op de Olympische Spelen van 2028, want wij hebben niet als bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Groot-Brittannië een onbeperkt aantal atleten dat succesvol kan zijn", zei hij op de slotdag van het toernooi.

Meuwly maakte de kanttekening in de wetenschap dat de EK atletiek in Birmingham wel de meest succesvolle ooit zijn voor Nederland. Met vier gouden, drie zilveren en vijf bronzen medailles staat de equipe al op twaalf medailles. Evenveel als op de EK in Rome in 2024, maar met meer goud. Er zijn zondagavond nog kansen op meer eremetaal met de estafetteploegen op de 4x400 meter.