ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vele blessures baren atletiekcoach Meuwly zorgen

Sport
door anp
zondag, 16 augustus 2026 om 21:08
anp160826105 1
BIRMINGHAM (ANP) - Hoofdcoach Laurent Meuwly van de Atletiekunie maakt zich zorgen over het relatief grote aantal atleten dat door blessures niet kon meedoen aan de EK atletiek in Birmingham. Topatleten als Niels Laros (middenafstand), Sven Roosen (tienkamp), Nsikak Ekpo (sprint) en Minke Bisschops (sprint) haakten kort voor het toernooi af. "Het is iets wat we grondig moeten analyseren, kijken of er een patroon is te zien. Zeker met het oog op de Olympische Spelen van 2028, want wij hebben niet als bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Groot-Brittannië een onbeperkt aantal atleten dat succesvol kan zijn", zei hij op de slotdag van het toernooi.
Meuwly maakte de kanttekening in de wetenschap dat de EK atletiek in Birmingham wel de meest succesvolle ooit zijn voor Nederland. Met vier gouden, drie zilveren en vijf bronzen medailles staat de equipe al op twaalf medailles. Evenveel als op de EK in Rome in 2024, maar met meer goud. Er zijn zondagavond nog kansen op meer eremetaal met de estafetteploegen op de 4x400 meter.
loading

POPULAIR NIEUWS

groot-gezin-vroeger

Vier psychologen kregen dezelfde vraag over vervreemde broers en zussen — en gaven vier keer hetzelfde antwoord

header-koffers-past-past-niet

Zo verschillen de bagageregels van KLM, easyJet, TUI en Transavia — en waar zit het addertje

whatsapp-scam-aspect-ratio-1200-780

WhatsApp heeft een nieuwe instelling waarmee AI je waarschuwt voor oplichters — zo zet je 'm aan

shutterstock_2742985903

Hoeveel rusthartslag is normaal voor jouw leeftijd? Dit zeggen de cijfers

de-amerikaanse-president-donald-trump-dut-in-tijdens-een-bijeenkomst

Amerikanen zijn slechter af en geven Trump de schuld

ANP-565519919

Hoe dicht is het zoute water al bij jouw kraan? Dit is wat er gebeurt als de Rijn nóg verder zakt

Loading