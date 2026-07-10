Dodental en aantal vermisten in Spanje naar boven bijgesteld

MADRID (ANP/RTR) - De Spaanse autoriteiten hebben het dodental door de natuurbrand in het zuiden van het land bijgesteld naar boven. Twaalf mensen kwamen om het leven en nog eens 23 personen worden vermist.

Een van de slachtoffers komt volgens de autoriteiten uit Spanje, de rest vermoedelijk uit het buitenland. Zij probeerden met de auto te vluchten voor de vlammenzee in bosrijk gebied bij de plaats Los Gallardos, zegt regiominister Antonio Sanz.

De autoriteiten hadden een evacuatieroute aanbevolen. Volgens Sanz kozen slachtoffers kennelijk een andere route en kwamen ze zo in de val te zitten.

Wandelstokken

In de streek gaan veel mensen op vakantie uit landen als België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De autoriteiten zeggen dat vier mensen die omkwamen in een voertuig uit dat laatste land lijken te komen.

Onder de vermisten lijken ook wandelaars te zijn, want reddingswerkers vonden wandelstokken. "Ik denk dat ze in het bos verrast zijn", zei de regionale leider Juan Manuel Moreno.