ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zeevarenden beginnen rechtszaak na fatale tocht Straat van Hormuz

Economie
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 14:44
anp100726159 1
BANGKOK (ANP/AFP) - Drie bemanningsleden van een Thais vrachtschip dat is aangevallen in de Straat van Hormuz hebben een rechtszaak aangespannen tegen de eigenaar en kapitein van het schip. De zeevarenden waren op 11 maart aan boord van de Mayuree Naree toen het schip werd getroffen door een Iraanse aanval, waardoor drie bemanningsleden om het leven kwamen.
De drie bemanningsleden die vrijdag in Bangkok een rechtszaak hebben aangespannen, werden na het incident ontslagen en lijden aan een posttraumatische stressstoornis, vertelt hun advocaat. Ze vinden dat het bedrijf nalatig is geweest door het schip tijdens het conflict door de Straat van Hormuz te laten varen.
Na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari werd de zeestraat geblokkeerd door Iran. In de eerste twee weken daarna werden er zestien schepen aangevallen, waaronder het Thaise vrachtschip, meldt scheepvaartwebsite MarineTraffic op basis van data van analysebedrijf Kpler.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-07-10 om 05.55.19

Geert Wilders meldt zich direct na uitschakeling Marokko dolblij op X

Scherm­afbeelding 2026-07-06 om 07.49.45

De 10 schoonste landen van de wereld in 2026

anp100726002 1

Fans Marokko in diverse steden straat op na verloren WK-wedstrijd

shutterstock_2736128905

Is dat ene glaasje wijn per avond echt zo onschuldig?

shutterstock_2748557679

Dit zijn de 13 gezondste landen met het meeste schone lucht

shutterstock_2700394371

Pas op: nep-mail van ‘Belastingdienst’ dwingt tot crypto-aangifte vóór 9 juli

Loading