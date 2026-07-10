Zeevarenden beginnen rechtszaak na fatale tocht Straat van Hormuz

BANGKOK (ANP/AFP) - Drie bemanningsleden van een Thais vrachtschip dat is aangevallen in de Straat van Hormuz hebben een rechtszaak aangespannen tegen de eigenaar en kapitein van het schip. De zeevarenden waren op 11 maart aan boord van de Mayuree Naree toen het schip werd getroffen door een Iraanse aanval, waardoor drie bemanningsleden om het leven kwamen.

De drie bemanningsleden die vrijdag in Bangkok een rechtszaak hebben aangespannen, werden na het incident ontslagen en lijden aan een posttraumatische stressstoornis, vertelt hun advocaat. Ze vinden dat het bedrijf nalatig is geweest door het schip tijdens het conflict door de Straat van Hormuz te laten varen.

Na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari werd de zeestraat geblokkeerd door Iran. In de eerste twee weken daarna werden er zestien schepen aangevallen, waaronder het Thaise vrachtschip, meldt scheepvaartwebsite MarineTraffic op basis van data van analysebedrijf Kpler.