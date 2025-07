Dodental in Texas door overstromingen loopt op tot boven 90

AUSTIN (ANP/DPA) - Het aantal doden door zware overstromingen in de Amerikaanse staat Texas is opgelopen tot 91, meldt het Witte Huis. In Kerr County, waar vrijdag de hevigste overstromingen waren, kwamen 75 mensen om, onder wie tientallen kinderen.

De hulpdiensten blijven zoeken naar vermiste personen, maar de werkzaamheden worden bemoeilijkt door aanhoudende regenval en overstromingen. Sommige gebieden zijn bovendien getroffen door een stroomstoring.

De catastrofe in Camp Mystic, een christelijk zomerkamp voor alleen meisjes, heeft de aandacht van het hele land getrokken. 27 kampkinderen en begeleiders kwamen daar om. Anderen worden nog vermist. Er waren ruim 750 kinderen in het kamp toen de overstromingen begonnen.