Dodental loopt op na explosie in haven Iran

TEHERAN (ANP/AFP) - Het dodental na een ontploffing in de haven van het Zuid-Iraanse Shahid Rajaee is opgelopen. Staatsmedia berichten over minstens achttien sterfgevallen en achthonderd gewonden.

Het douanekantoor in de haven zei dat de explosie waarschijnlijk volgde op een brand die uitbrak in een opslagdepot voor gevaarlijke en chemische middelen. Er woedt nog steeds een brand in de haven.

Persbureau Fars meldt dat de explosie zo krachtig was, dat deze tot op ongeveer 50 kilometer afstand te voelen en te horen was. De meeste gebouwen in de haven zijn volgens persbureau Tasnim beschadigd door de schokgolf.

De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft zijn medeleven aan de slachtoffers betuigd en het "bevel gegeven om de situatie en de oorzaken te onderzoeken".