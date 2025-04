Het kabinet Timmermans/Bontebal komt heel dichterbij

Het gepruts van het rechtse kabinet ooit ontgaat de kiezer niet. De nieuwe peiling van Maurice de Hond is in lijn met de trend. GL/PvdA wint, CDA wint veel, extreemrechts schrompelt ineen.

Om met dat laatste te beginnen. Heel rechts zijn PVV + BBB + NSC (beoogd lijsttrekker Coenradi!) + FvD + Ja21 +SGP. Bij de verkiezingen van 2023 haalden deze partijen 71 zetels totaal

In de laatste peiling is PVV gezakt naar 28, BBB naar 3, NSC naar 1, FdV stijgt naar 5, Ja21 naar 4 en SGP naar 4. Samen 45 zetels. Nu kan extreem rechts de dienst uitmaken (en doet dat ook). Dat is voorbij. Zelfs met de VVD (21) is er geen rechts meerderheid. Aangezien GL/PvdA en CDA regeren met de PVV uitsluiten is die meerderheid ook uitgesloten.

Anders gezegd: na de volgende verkiezingen (als er niets heel raars gebeurd) is Nederland een centrum/links land.

En dan links. Als we alle (eentrum)linkse partijen bij elkaar optellen ontstaat het volgende beeld:

GL/PvdA (29 zetels), D66 (8), SP (8), PVDD (4), Denk (4), Volt (4). Dat zijn er 57. Als je CDA en CU er bij optelt dat is er een blok van 79 dat een rechts kabinet en rechts wetten zal blokkeren.

Wat helpt is dat GL/PvdA al een scherper immigratiestandpunt heeft ingenomen. Op dat eeuwige strijdpunt hoeft het niet mis te gaan. Maar vooral: er zal na de verkiezing gen keus zijn dan voor premier Timmermans. (tenzij de PvdA naar oud gebruik zijn eigen glazen nog ingooit door een andere leider te willen)

Voor Nederlandse begrippen zijn dit grote verschuivingen, waarbij de macht bij gematigd links komt te liggen en niet meer dan (on)gematigd rechts.

En wat de VVD betreft: als dit de verkiezingsuitslag zou zijn, dan moeten ze over links. Misschien is het verstandig als de VVD vast omziet naar een leider die daartoe in staat is.

En voor mensen die bang worden van dit vooruitzicht: de peilingen worden niet beter. Al voor de zomer krijgen we een moddergevecht over stikstof, de asielwetten van Faber en de door Wilders stilgelegde woningbouw. In de zomer komt de begroting voor 2026. En daardoor heen minstens twee verrassingspakketten: de defensiebegroting, c.q. steun aan Oekraïne, en een mogelijke recessie dankzij Trump.