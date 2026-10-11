ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dodental na kapseizen boot bij Djibouti loopt verder op

Samenleving
door anp
anp111026090 1
Volg ons op Google Nieuws
DJIBOUTI (ANP/AFP) - Het dodental na het zinken van een boot voor de kust van Djibouti is opgelopen tot 139, nadat er nog eens dertig lichamen zijn geborgen. Dat meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) van de Verenigde Naties. Ongeveer 84 mensen worden nog vermist na de scheepsramp.
Eerder meldde de organisatie al dat zeker 109 migranten zijn omgekomen toen een boot met migranten kapseisde. De boot zou in de nacht van 8 op 9 oktober ten noorden van de plaats Obock zijn vergaan met zo'n 350 opvarenden. Onder de slachtoffers zijn ook zeker vijftien kinderen.
Het vaartuig zou Jemen, aan de andere kant van de zeestraat, als bestemming hebben gehad. Die reis staat bekend als erg gevaarlijk. De IOM heeft teams ingezet om samen met lokale autoriteiten noodhulp te verlenen aan de overlevenden. Die zouden uit Ethiopië komen. De organisatie laat ook weten dat de zoek- en reddingsacties nog gaande zijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

yesilgoz vvd sluit samenwerking met pvv niet op voorhand uit1692359784

Yeşilgöz beloofde VVD-kiezers: niet met Pro. Nu wil ze het wél, op één voorwaarde (en bij stikstof zelfs zonder)

ANP-567028866

In deze polder staan ineens ruim 200 ooievaars, en de reden zit onder het gras

shutterstock_2748634255

Je betaalt voor ‘extra vierge’ olijfolie, maar 15 van de 27 geteste flessen maken die belofte niet waar

cbs energieplafond drukt inflatie in januari1675927252

Ruim 300.000 adressen betalen te veel voor hun stroomaansluiting. Maar terug is soms geen optie

IMG_4979

Muizen in je huurhuis en niemand grijpt in? Deze stappen kun je zetten als het probleem bouwkundig is

anp101026133 1

Trump: tijd dat Oekraïne nieuwe president krijgt

Loading