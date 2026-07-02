Dodental na nachtelijke aanvallen op Kyiv loopt verder op

KYIV (ANP/AFP) - Door nachtelijke Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kyiv zijn ten minste 21 doden gevallen, melden de hulpdiensten. Daarnaast zouden 85 mensen gewond zijn geraakt, onder wie twee kinderen. Eerder werden zeventien doden gemeld.

De burgemeester van Kyiv zei eerder dat de aanvallen de grootste op de hoofdstad tot nu toe waren. Volgens president Volodymyr Zelensky was Rusland al enige tijd bezig met het voorbereiden van de aanvallen.

EU-buitenlandchef Kaja Kallas zei de druk op Rusland verder te willen opvoeren vanwege de aanvallen. Zelensky benadrukte dat militaire hulp aan Oekraïne "een absolute en cruciale prioriteit" is. Oekraïne zal "zeker" terugslaan, aldus Zelensky.

Zelensky zei ook contact te hebben opgenomen met de Verenigde Staten en te hebben gevraagd om licenties om Patriot-luchtafweerrakketten te produceren. Dat Amerikaanse luchtafweersysteem is een van de weinige manieren die Oekraïne heeft om zich te beschermen tegen Russische ballistische raketten.