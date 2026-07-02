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Rode Kruis: veel hulpgoederen vernietigd bij Russische aanvallen

Samenleving
door anp
donderdag, 02 juli 2026 om 17:36
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KYIV (ANP) - Bij Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kyiv is een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis verloren gegaan. Een van de belangrijkste opslaglocaties met daarin hulpgoederen met een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro werd volledig verwoest, aldus het Rode Kruis.
De organisatie noemt het "een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne". In de opslaglocatie lagen waardevolle spullen zoals medische apparatuur en warmtepompen. Ook een vrachtwagen die werd gebruikt voor het vervoeren van hulpgoederen raakte beschadigd.
Bij de nachtelijke aanvallen kwamen ten minste 21 mensen om het leven, meldden de hulpdiensten eerder. Minstens 85 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester van Kyiv waren het de grootste aanvallen op de stad tot nu toe.
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