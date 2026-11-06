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Dodental Russische aanval op hulppunt Oekraïne loopt verder op

Samenleving
door anp
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KYIV (ANP/RTR) - Het dodental na een Russische aanval op een distributiepunt voor hulpgoederen in Oekraïne afgelopen maandag is verder opgelopen. Er zijn tot nu toe 53 doden gevallen, meldden Oekraïense autoriteiten. Er worden ook nog mensen vermist, het zoeken naar slachtoffers gaat volgens de hulpdiensten door.
Het is een van de dodelijkste aanvallen op burgers van dit jaar. Hij vond plaats in het dorp Komysjoevacha, vlak bij Zaporizja. Volgens Oekraïne precies op het moment dat burgers daar waren bijeengekomen voor het uitdelen van humanitaire hulp.
De mensenrechtenwaarnemersmissie van de Verenigde Naties in Oekraïne (HRMMU) veroordeelde de aanval deze week en gaf aan dat deze waarschijnlijk in strijd is met het internationaal recht.
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