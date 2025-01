AEX-index licht hoger op eerste handelsdag 2025

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is donderdag licht hoger begonnen aan het nieuwe jaar. De aandelenhandel blijft waarschijnlijk rustig tijdens de eerste sessies van 2025, aangezien veel beleggers nog op vakantie zijn. Op maandag 6 januari zal er weer volop worden gehandeld op de beurzen. In de eerste maand van 2025 gaat de aandacht vooral uit naar de inauguratie van Donald Trump als president van de Verenigde Staten op 20 januari. Trump heeft beloofd importheffingen in te voeren op buitenlandse producten, die zouden kunnen leiden tot een wereldwijde handelsoorlog.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 880,40 punten. De MidKap won 0,9 procent tot 842,98 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen klommen tot 0,4 procent. De aandelenmarkten in Hongkong en Shanghai zakten 2,2 en 2,7 procent, na nieuwe tegenvallende gegevens over de Chinese industrie. De Chinese beurzen kenden daarmee de slechtste start van een nieuw jaar sinds 2016.