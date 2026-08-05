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Dodental van nachtelijke Russische aanvallen op Oekraïne loopt op

Samenleving
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 9:18
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KYIV (ANP/AFP) - Bij Russische aanvallen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag zeventien mensen om het leven gekomen, meldt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Ook zouden er 44 gewonden zijn gevallen. Lokale autoriteiten spraken eerder van één dode in Kyiv en veertien in de omliggende regio.
De Oekraïense luchtmacht zegt geen van de ballistische raketten die op het land werden afgevuurd te hebben kunnen tegenhouden. Volgens Zelensky waren het er 24. Hij zei eerder dat Oekraïne moeite heeft met het onderscheppen van de ballistische raketten, omdat het land door de VS geproduceerde Patriot-raketten mist. Zelensky zei dat de luchtverdedigingsraketten in de nacht van dinsdag op woensdag levens hadden kunnen redden.
Rusland en Oekraïne hebben de afgelopen weken allebei meer aanvallen op lange afstand uitgevoerd. Volgens Rusland viel Oekraïne ook opnieuw een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries aan.
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