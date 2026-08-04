Israël: overlevende Hamas-aanval pleegt zelfmoord op graf van vermoorde vriendin

Een jonge Israeli die het Hamas
-bloedbad van 7 oktober 2023 overleefde, heeft zichzelf doodgeschoten op het graf van zijn door Hamas vermoorde vriendin. De vrouw werkte bij het Nova-festival in het zuiden van Israël, waar honderden bezoekers door Hamas-terroristen werden aangevallen en gedood.
Volgens berichtgeving in de Duitse krant Bild
kampte de man sinds de aanval met zware psychische problemen en schuldgevoelens, die zelfs intensieve therapie niet konden wegnemen. De tragische stap maakt nog eens duidelijk dat de tol van terreur niet stopt bij de directe slachtoffers, maar doorgaat bij de overlevenden en nabestaanden die met hun trauma moeten zien te leven.