ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israël: overlevende Hamas-aanval pleegt zelfmoord op graf van vermoorde vriendin

Samenleving
door Désirée du Roy
dinsdag, 04 augustus 2026 om 10:34
15675410348968284090
Een jonge Israeli die het Hamas-bloedbad van 7 oktober 2023 overleefde, heeft zichzelf doodgeschoten op het graf van zijn door Hamas vermoorde vriendin. De vrouw werkte bij het Nova-festival in het zuiden van Israël, waar honderden bezoekers door Hamas-terroristen werden aangevallen en gedood.
Volgens berichtgeving in de Duitse krant Bild kampte de man sinds de aanval met zware psychische problemen en schuldgevoelens, die zelfs intensieve therapie niet konden wegnemen. De tragische stap maakt nog eens duidelijk dat de tol van terreur niet stopt bij de directe slachtoffers, maar doorgaat bij de overlevenden en nabestaanden die met hun trauma moeten zien te leven.

Lees ook

Waarom het Songfestival gedoemd isWaarom het Songfestival gedoemd is
Duits-Israelische gijzelaar: 'ik ben door Hamas seksueel misbruikt'Duits-Israelische gijzelaar: 'ik ben door Hamas seksueel misbruikt'
VS: Hamas plant een aanvalVS: Hamas plant een aanval
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2551890139

Wat zegt het over je als je je hond of kat bij je in bed laat slapen? Psychologen leggen uit

shutterstock_1334315390

Inbraak: dit is wat een dief als eerste aan uw huis ziet

131198945_m

Brandt dit lampje op je telefoon? Dan luistert of kijkt een app stiekem met je mee

shutterstock_1818500471

Jij met pensioen, je partner nog niet: dit gebeurt er financieel

collage-flexible-20260728 2

Pensioen vóór 67 in een EU-land? Onverzekerd betekent straks ook ongewenst.

186405501_m

Word je elke nacht om 3 uur wakker? Waarom dat heel normaal is

Loading