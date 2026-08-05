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Weer twee blushelikopters ingezet bij natuurbrand Venray

Samenleving
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 9:19
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OOSTRUM (ANP) - Twee blushelikopters van Defensie helpen woensdag weer bij het bestrijden van de natuurbrand in Limburg. Rond 11.00 uur wordt de eerste waterzak geleegd boven natuurgebied Boschhuizerbergen in Oostrum, ten oosten van Venray. Dat meldt een woordvoerder van Defensie.
Het gaat om Chinook-transporthelikopters met daaronder een waterzak met ongeveer 7600 liter water. In totaal hebben de helikopters al meer dan 1 miljoen liter water "op de vuurhaard bij Venray gedropt".
Het blijft volgens de veiligheidsregio moeilijk in te schatten hoe lang het nog duurt voordat de brand in het natuurgebied onder controle zal zijn. De weersomstandigheden zijn woensdagochtend wel redelijk gunstig, laat een woordvoerder weten.
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