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Dodental Venezuela opgelopen tot 1719

Samenleving
door anp
maandag, 29 juni 2026 om 21:05
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CARACAS (ANP/RTR/AFP) - Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 1719. Dat maakte parlementsvoorzitter Jorge Rodríguez bekend. Hij stelde ook dat ruim 5000 mensen gewond zijn geraakt en bijna 16.000 personen dakloos zijn geworden.
De aardbevingen vonden afgelopen week plaats en hebben voor grootschalige verwoestingen gezorgd in delen van het Zuid-Amerikaanse land. Meerdere landen hebben hulpgoederen en reddingswerkers gestuurd en in het puin van gebouwen wordt nog gezocht naar slachtoffers.
De Amerikaanse krijgsmacht, die in januari nog het land binnenviel om president Maduro op te pakken, voert volgens de Amerikaanse regering nu herstelwerk uit in de haven van de stad La Guaira. Dat moet het mogelijk maken daar voorraden en apparatuur in te voeren.
Ondanks de internationale hulpoperatie zeggen inwoners van sommige getroffen gebieden dat ze nog wachten op hulp van de autoriteiten.
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